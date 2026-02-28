«In diesem Moment greifen israelische Luftwaffenpiloten unter erheblichem persönlichen Risiko und in Abstimmung mit US-amerikanischen Angriffen Hunderte Ziele im Iran an», sagte Israels Generalstabschef Ejal Zamir einer Mitteilung zufolge. In einer weiteren Mitteilung des Militärs hiess es, rund 200 Kampfjets seien eingesetzt worden. Es handele sich um den grössten Einsatz dieser Art in der Geschichte der israelischen Luftwaffe, hiess es weiter.