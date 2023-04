Grosse Hoffnungen in Ermotti

Im Dezember 2021 wurde die UBS in zweiter Instanz vom Berufungsgericht in Paris wegen unerlaubter Geldgeschäfte und der Beihilfe zur Geldwäsche schuldig gesprochen. Dagegen ist die UBS erneut in Berufung gegangen. Das französische Gericht hatte die Einziehung von Geldern und Entschädigungszahlungen an den französischen Staat in Höhe von insgesamt 1,8 Milliarden Euro verlangt sowie eine Busse von 3,75 Millionen Euro.