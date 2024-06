"Die Märkte scheinen kein erhebliches Rezessionsrisiko einzupreisen, was bedeutet, dass Anleihen ein kostengünstiges Mittel zur Absicherung dieses Risikos sein können“, fügten sie hinzu. Der Vermögensverwalter warnte dabei vor "dem rasanten Wachstum in den privaten Kreditmärkten mit variablem Zinssatz, das möglicherweise nicht durch frühere Zahlungsausfallzyklen getestet wurde“. Dies erhöhe das Risiko von Exzessen in Bereichen wie Technologie und Direktkrediten an Unternehmen mit hoher Verschuldung und niedrigerer Kreditwürdigkeit.