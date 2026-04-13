Der gebürtige Italiener hat MSC 1970 gegründet. ​Das Unternehmen mit Hauptsitz in der ​Schweiz betreibt eine ​Flotte von etwa 1000 Schiffen, die 520 Häfen ‌in 155 Staaten anlaufen. Die Reedereibranche befindet sich aktuell wegen des Iran-Kriegs in einer ​Krise. ​Durch die ⁠Blockade der Strasse von ​Hormus kann die wichtige ⁠Schiffahrtsroute in den Persischen Golf ‌nicht befahren werden. Zudem erhöht der Iran-Konflikt die Treibstoffkosten.