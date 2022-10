Novartis will das Geschäft mit Generika, das in punkto Rentabilität dem dominierenden Geschäft mit patentgeschützten Arzneien hinterherhinkt, abspalten und im kommenden Jahr an die Schweizer Börse SIX bringen. Im Sommerquartal erwirtschaftete Sandoz einen Umsatz von 2,2 Milliarden Dollar, der gesamte Konzern setzte 12,5 Milliarden Dollar um.