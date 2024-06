Streit um Patentschutz

Ozempic wurde 2021 in China zugelassen. Die Abnehmspritze Wegovy, die wie Ozempic den Wirkstoff Semaglutid enthält, könnte dort noch in diesem Jahr die Zulassung erhalten. Das Patent für Semaglutid läuft in China allerdings schon 2026 aus. Novo befindet sich deshalb mitten in einem Rechtsstreit mit der Volksrepublik über das Patent. Ein negatives Gerichtsurteil könnte den Patentschutz für Semaglutid in China noch früher beenden und das Land zum ersten grossen Markt machen, in dem Novo diesen verliert.