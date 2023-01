Das Unternehmen beantragte am Donnerstag im südlichen Bezirk von New York Gläubigerschutz, wie Gerichtsdokumente zeigen. Es sagte in einer Erklärung, dass es plant, das Gerichtsverfahren zu nutzen, um zu versuchen, Vermögenswerte zu verkaufen oder Geld zu beschaffen. Wenn dieser Prozess nicht erfolgreich ist, werden die Gläubiger Eigentümer des reorganisierten Unternehmens.