Bei den kritischsten Patienten mit COVID-19 habe das Mittel eine rasche Genesung von Atemversagen gezeigt, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Gleichzeitig hätten unabhängige Forscher berichtet, dass Aviptadil die Replikation des SARS-Coronavirus in menschlichen Lungenzellen und Monozyten blockiert habe.

Bei Patienten mit schweren medizinischen Komorbiditäten sei nach dreitägiger Behandlung mit RLF-100 im Rahmen der FDA-Zulassung eine rasche Erholung der Patienten an Beatmungsgeräten und ECMO (extrakorporale Membranoxygenierung) beobachtet worden.

RLF-100 wird als das erste Covid-Therapeutikum entwickelt, das die Replikation des SARS-CoV-2-Virus in menschlichen Lungenzellen und Monozyten blockiert.

Relief Therapeutics hat von der FDA für die Phase-II/III-Studie den sogenannten "Fast Track Designation"-Status erhalten. Dieser wird gewährt, um die Erforschung und spätere Zulassung eines Mittels zu beschleunigen, wenn es einen grossen medizinischen Bedarf deckt.

Aktie hebt ab

Die Aktie wird von der Nachricht beflügelt. Bereits am gestrigen Montag stiegen die Titel um knapp 90 Prozent. Heute startet sie gar mit einem Plus von knapp 200 Prozent in den Handel.

(AWP)