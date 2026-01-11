Naphtha wird als Verdünnungsmittel eingesetzt. Damit könnte das schwere venezolanische Rohöl verdünnt werden, was dessen Transport und Verarbeitung erleichtert, heisst es in dem Reuters-Bericht weiter. Dies wäre ein wichtiger Meilenstein in den Bemühungen, die Produktion in dem südamerikanischen Land anzukurbeln. Nachdem Präsident Nicolas Maduro durch die US-Regierung von Präsident Donald Trump entmachtet wurde, fokussiert sich die Trump-Administration auf die Wiederbelebung der Ölindustrie.