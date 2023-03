Diese Entwicklung sei Ausdruck der strategisch sinnvollen Ausrichtung der Bank, die es ihr ermögliche, von der dynamischen Entwicklung in den grössten Wachstumsbranchen zu profitieren, begründet die BCGE das starke Wachstum. Die Aktionäre sollen an der Entwicklung in Form einer um 1 Franken auf 5,50 Franken erhöhten Dividende beteiligt werden.