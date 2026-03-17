Im operativen Geschäft kam die Genfer Kantonalbank (BCGE) aber nicht an die Vorjahreswerte heran. So sank das operative Betriebsergebnis laut einer Mitteilung vom Dienstag im vergangenen Jahr um 9,6 Prozent auf 233,4 Millionen Franken. Dank einer Auflösung von Reserven resultierte unter dem Strich aber ein um 0,8 Prozent höherer Reingewinn von 220,9 Millionen. Die Dividende soll gemäss Antrag an die Generalversammlung auf 70 von 65 Rappen je Aktie erhöht werden.