Er kommt von der CS zur Genfer Bank und löst auf seinem neuen Posten nächsten Frühling Langzeitchef Blaise Goetschin ab. Krügel tritt sein Amt am 6. März 2024 mit der Publikation des Jahresergebnisses offiziell an. Davor wird er während zwei Monaten durch den bisherigen Chef Blaise Goetschin eingearbeitet, wie die Bank am Dienstag mitteilte.