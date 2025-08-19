Der Betriebsgewinn, an dem der Erfolg des operativen Geschäfts gemessen wird, lag in den ersten sechs Monaten des Jahres mit 110,9 Millionen Franken 18,9 Prozent unter dem Ergebnis der Vorjahresperiode, wie die BCGE am Dienstag mitteilte. Praktisch im gleichen Ausmass ging auch der Halbjahresgewinn zurück, der noch 94,0 Millionen Franken betrug. Allerdings hatte die Genfer Kantonalbank im Vorjahr noch ein Ergebnis erzielt, das beinahe so hoch war wie das Rekordergebnis im Jahr 2023.