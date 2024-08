So wird der Geschäftsbereich Genf zur Sparte Individuals & Digital Banking, wie die Genfer Kantonalbank am Dienstagabend in einem Communiqué bekannt gab. Neben der Verwaltung des Netzes von 21 Filialen im ganzen Kanton werden die Mitarbeiter der Abteilung für die Finanzierung von Privatkunden in der Schweiz, in Frankreich und im Ausland zuständig sein.