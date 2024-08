Der Geschäftsaufwand stieg mit einem Plus von 5,9 Prozent auf 150,1 Millionen Franken aber ebenfalls deutlich an. Die Bank habe ihre Teams weiter ausgebaut und Investitionen in den Bereichen Digitalisierung, Sicherheit und Energiewende unvermindert vorangetrieben, heisst es. Insgesamt schuf die Bankengruppe 25 neue Stellen und beschäftigt damit derzeit 942 Personen.