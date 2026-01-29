Nach Angaben des Vorstands ist der ‌geschätzte Wert der Pipeline seit Ende 2023 um fast 50 Prozent gestiegen, das durchschnittlich erwartete Spitzenumsatzpotenzial pro Projekt sogar um mehr als 60 Prozent. «Der Wert unserer Pipeline ist jetzt so hoch wie nie zuvor», sagte Schinecker. Rund zwei Drittel der Projekte könnten in ihrem jeweiligen Krankheitsgebiet eine führende Rolle einnehmen. Bis 2030 rechnet Roche mit der Markteinführung von bis zu 19 neuen Medikamenten. «Selbst wenn es nur die Hälfte davon schafft, haben wir kein Wachstumsproblem», sagte Schinecker.