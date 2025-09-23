Sowohl Graham als auch Levi Garraway, der bei Roche verantwortlich ist für den medizinischen Bereich und die weltweite Produktentwicklung, zeigen sich zuversichtlich, dass Roche hier das Potenzial hat, ein grosses Stück vom Kuchen abzubekommen. Die Pharma-Chefin hat während ihrer Präsentation gar das Ziel ausgerufen, weltweit einer der drei grössten Anbieter in diesem Markt zu werden. Das ist ambitioniert, zumal Konkurrenten wie Novo Nordisk oder Eli Lilly schon seit Jahren Milliarden mit diesen Präparaten, die zunächst zur Behandlung von Diabetes eingesetzt wurden, erzielen.