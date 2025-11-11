Seine bislang negative Einschätzung des Basler Pharmakonzerns habe darauf beruht, dass zwei wichtige Studienergebnisse zu Fenebrutinib und Giredestran enttäuschen würden, schreibt Analyst Emmanuel Papadakis. Fenebrutinib habe nun jedoch zumindest teilweise positive Ergebnisse in der Multiple-Sklerose-Studie gezeigt, was die Risiken verringere. Allerdings blieben die Herausforderungen wie auslaufende Patente und ein zunehmender Wettbewerb bestehen, so der Experte weiter. Auch sei er von der Pipeline nach wie vor nicht überzeugt.