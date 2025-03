«Schweden verfügt über erhebliche Waffenkapazitäten», sagte Jeremy Stretch, Leiter der Devisenstrategie bei der kanadischen Bank CIBC. Er sagt voraus, dass sich die Krone bis zum Jahresende von etwa 11,06 am Montag auf 10,9 pro Euro aufwerten wird. «Da die weltweiten Verteidigungsausgaben, insbesondere in Europa, nur in eine Richtung gehen, würde dies auf eine zusätzliche Nachfrage und damit auf Transaktionsströme in die Krone hindeuten.»