cash.ch: Herr Müller, Anfang Juli hat Georg Fischer (GF) mit dem Verkauf der Feingiesserei für die Luft- und Raumfahrt den letzten Schritt des Konzernumbaus unternommen. Damit endet auch ein Stück Industriegeschichte. Was überwiegt bei Ihnen: Stolz oder Wehmut?

Andreas Müller: Wehmut schwingt etwas mit, ja. Aber die Geschichte von GF hat durch den Konzernumbau nichts an Geradlinigkeit verloren. Der optimale Umgang mit Wasser stand schon bei der Gründung im Jahr 1802 im Zentrum, und er tut es auch heute noch, vielleicht sogar mehr denn je: Sie finden Lösungen von GF auf der ganzen Welt. Die Kompetenz, Rohrleitungssysteme herzustellen, zeichnet GF durch die Geschichte der vergangenen 225 Jahre aus. Wir waren übrigens eines der ersten Unternehmen, das sich mit dem Transport hochreiner Medien in der Halbleiterindustrie auseinandergesetzt hat. In dieser Pionierrolle haben wir bereits vor über 40 Jahren mit einem der weltweit grössten Chiphersteller zusammengearbeitet.