Der Technologiekonzern Georg Fischer (GF) hat die Genehmigung der EU für den Verkauf der Leichtmetallguss-Division Casting Solutions erhalten. Der Verkauf an den mexikanischen Autozulieferer Nemak war im Sommer 2025 bekannt geworden. Die Kommission habe aufgrund der begrenzten Marktposition auch nach der Transaktion keine Wettbewerbsbedenken geäussert, heisst es in einer Mitteilung der EU vom Donnerstag.