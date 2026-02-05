Der Technologiekonzern Georg Fischer (GF) hat die Genehmigung der EU für den Verkauf der Leichtmetallguss-Division Casting Solutions erhalten. Der Verkauf an den mexikanischen Autozulieferer Nemak war im Sommer 2025 bekannt geworden. Die Kommission habe aufgrund der begrenzten Marktposition auch nach der Transaktion keine Wettbewerbsbedenken geäussert, heisst es in einer Mitteilung der EU vom Donnerstag.
Gemäss Aussagen von Ende Juli wird GF Casting Solutions mit 336 Millionen Dollar bewertet, 160 Millionen würden bei Abschluss der Transaktion bezahlt werden. Der Rest bestehe in der Übernahme bestehender operativer und finanzieller Verbindlichkeiten sowie Ratenzahlungen, die innerhalb von fünf Jahren nach dem Kauf zu leisten sind. Zudem erwartet GF mit dem Verkauf erhebliche einmalige, nicht zahlungswirksame Buchverluste.
Die Division erzielte 2024 mit rund 2500 Angestellten einen Umsatz von rund 622 Millionen Franken und betreibt Produktionsstätten in Europa, China und den USA.
(AWP)