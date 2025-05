Damit kommt es zu einer internen Nachfolgelösung. Der Deutsche Hary arbeitet seit 2005 in verschiedenen Funktionen für Georg Fischer, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Unter anderem war er als Finanzchef für die Division Casting Solutions tätig, später in derselben Funktion auch für die Division Piping Systems. Zuletzt leitete er die Geschäftseinheit Industry/Utility bei Piping Systems. Er wird künftig auch Mitglied der Konzernleitung sein.