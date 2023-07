Im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots für alle Uponor-Aktien habe sich GF das Recht vorbehalten, Aktien im öffentlichen Handel an der Nasdaq Helsinki oder anderweitig zu erwerben, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstagabend. Bis zum Handelsschluss am Montag seien 4'173'876 Aktien und damit 5,7 Prozent aller ausgegebenen Uponor-Aktien erworben worden.