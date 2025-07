Insgesamt werde GF Casting Solutions bei dem Deal mit 336 Millionen Dollar bewertet, 160 Millionen würden bei Abschluss der Transaktion bezahlt werden, schreibt GF in einer Mitteilung vom Mittwoch. Der Rest bestehe in der Übernahme bestehender operativer und finanzieller Verbindlichkeiten sowie Ratenzahlungen, die innerhalb von fünf Jahren nach dem Kauf zu leisten sind. Die Ratenzahlungen seien aber nicht an die operative Performance geknüpft.