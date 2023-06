Georg Fischer will nach eigenen Angaben für das finnische Unternehmen Uponor rund 2,1 Milliarden Euro zahlen. Die Schweizer bieten den Uponor-Aktionären 28,85 Euro je Aktie in bar an. Die Offerte liegt damit deutlich über dem konkurrierenden Kaufangebot der belgischen Firma Aliaxis, die 25,75 Euro je Aktie oder insgesamt 1,87 Milliarden Euro für Uponor offeriert.