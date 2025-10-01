Die VAG-Gruppe wurde laut früheren Angaben 1872 gegründet und bietet Armaturen für die Trinkwasserversorgung, Abwasserinfrastruktur, für Wasserkraftwerke, Industrie- und Energiemärkte an. Sie beschäftigt rund 1000 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 200 Millionen Euro. Das Unternehmen ist in Europa, Amerika, Indien, dem Nahen Osten, Südostasien, Afrika und China aktiv.