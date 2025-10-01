Der Industriekonzern Georg Fischer (GF) hat die im Mai angekündigte Übernahme der VAG-Gruppe mit Sitz in Mannheim abgeschlossen. Der Kaufpreis für den Hersteller von Metallarmaturen für die Wasserversorgung beläuft sich wie angekündigt auf rund 200 Millionen Franken.
Die VAG-Gruppe wird Teil der Division GF Industry and Infrastructure Flow Solutions, wie Georg Fischer am Mittwoch mitteilte. Das Portfolio für Infrastrukturprojekte, das bereits Rohre, Formstücke, Armaturen, Verbindungstechnik, Regenwassermanagement und Reparaturlösungen umfasst, werde damit ergänzt, insbesondere in Europa und im Nahen Osten.
Die VAG-Gruppe wurde laut früheren Angaben 1872 gegründet und bietet Armaturen für die Trinkwasserversorgung, Abwasserinfrastruktur, für Wasserkraftwerke, Industrie- und Energiemärkte an. Sie beschäftigt rund 1000 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 200 Millionen Euro. Das Unternehmen ist in Europa, Amerika, Indien, dem Nahen Osten, Südostasien, Afrika und China aktiv.
(AWP)