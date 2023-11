Der Angebotspreis soll voraussichtlich am oder um den 13. November 2023 an jeden Aktionär von Uponor ausbezahlt werden. Um auch den verbleibenden Aktionären noch die Möglichkeit zur Annahme des Angebots zu geben, wird noch eine Nachfrist vom 7. bis zum 21. November gewährt. Den endgültigen Anteil an Uponor, den GF in der Folge halten wird, soll am oder um den 22. November bekanntgegeben werden.