Der konsolidierte Umsatz des Konzerns insgesamt sank in den ersten sechs Monaten des Jahres um 6,3 Prozent auf 2,25 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz des Flow Solutions-Geschäft, auf das sich Georg Fischer in Zukunft fokussieren will, reduzierte sich um 3 Prozent auf 1,51 Milliarden Franken, blieb organisch gesehen hingegen stabil. Der Auftragseingang stieg hingegen organisch um 5 Prozent auf 1,51 Milliarden.