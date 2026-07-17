Das vergleichbare operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich um 1,3 Prozent auf 158 Millionen Franken, wobei die Marge um 0,4 Prozentpunkte auf 10,0 Prozent zurückging. Dieser Rückgang sei auf Währungseffekte, eine unausgewogene Produktionsauslastung über die Quartale hinweg sowie auf die Kosteninflation zurückzuführen. Dies sei durch Preiserhöhungen und Kostensenkungen nur teilweise ausgeglichen worden.