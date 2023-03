Der Umsatz erreichte in der Berichtsperiode 4,00 Milliarden Franken, entsprechend einem Plus gegenüber der Vorjahresperiode von 7,4 Prozent, wie der Industriekonzern am Mittwoch mitteilte. Organisch lag das Wachstum gar klar im zweistelligen Bereich (+13,5 Prozent).