Das Werk wird von der kanadischen Linamar Corp übernommen. Der Transaktionswert liegt bei rund 45 Millionen Euro.
Der Verkauf des Werks in Leipzig sei einer der letzten Schritte in der strategischen Transformation zu einem reinen Flow-Solutions-Unternehmen, teilte Georg Fischer am Dienstag mit. Die Giesserei beschäftigt 300 Mitarbeitende und ist auf grossformatige Komponenten für Off-Highway-Fahrzeuge spezialisiert.
Ursprünglich gehörte das Werkt in Leipzig zur Division GF Casting Solutions, für die bereits im vergangenen Juli eine Vereinbarung zum Verkauf des Grossteils des Geschäfts unterzeichnet wurde.
Linamar ist ein weltweit aktiver Hersteller von Mobilitäts- und Industrielösungen mit 75 Produktionsstätten in 19 Ländern.
(AWP)