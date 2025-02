Denn GF als einer der letzten an der Börse verbliebenen Mischkonzerne ist in dieser Form bald Geschichte. Künftig will sich GF auf die Bereiche Wasser und andere Flüssigkeiten konzentrieren und in diesen zum globalen Leader aufsteigen. Das Maschinenbaugeschäft wurde bereits verkauft, dasselbe ist für die Division Casting geplant, welche Leichtbaukomponenten für Autos und die Luftfahrt herstellt.