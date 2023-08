Der milliardenschwere ehemalige Hedge-Fund-Manager George Soros beziehungsweise sein Soros Fund Management investierte im letzten Quartal in Aktien von KI-Chipherstellern und verkaufte gleichzeitig Anteile an einigen grossen Cloud- und Softwareunternehmen. Dies geht aus einer am letzten Freitag eingereichten Offenlegung bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission hervor.