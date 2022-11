Zukäufe aus mehreren Segmenten

Soros' Fonds wählte dafür einige weitere Tech-Aktien für Zukäufe oder Neueinstiege aus, also dem Börsensegment an den US-Börsen, das Anlegerinnen und Anlegern dieses Jahr mit am meisten Bauchweh bescherten. Zukäufe wagte die Fondsgesellschaft unter anderem bei Disney, Uber und dem Softwareentwickler Atlassian. Das sind Aktien, die 2022 bisher zwischen 30 und 60 Prozent verloren haben.