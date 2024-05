An seiner Haltung hat der Bundesrat indes nichts geändert. In der Medienmitteilung zur Vernehmlassungseröffnung forderte er das Parlament explizit auf, die Vorlage nicht anzunehmen. Ein GAV verfüge nicht über die gleiche demokratische Legitimation wie ein kantonales Gesetz, gab Wirtschaftsminister Guy Parmelin bereits in den Parlamentsdebatten über die Motion Ettlins zu bedenken.