Der Bund will seine Finanzen wieder ins Lot bringen. Er hat dazu ein Paket aus rund 60 Massnahmen geschnürt. Unter anderem sollen Kapitalbezüge aus der zweiten und der dritten Säule höher besteuert werden. Ab 2028 sollen so jährlich 160 Millionen Franken zusätzlich in die Bundeskasse fliessen. Der Plan sorgte für erhitzte Gemüter.