Auch Todesfallleistungen werden neu besteuert

Viele Pensionskassen bezahlen im Todesfall Geld an den überlebenden Ehepartner, die überlebende Ehepartnerin aus. Die BVK beispielsweise, nach eigenen Angaben die grösste Pensionskasse der Schweiz, entrichtet eine Todesfallsumme, wenn eine arbeitnehmende Person verstirbt und keine Ehegattenrente geleistet werden muss. Die Summe erstreckt sich über das gesamte Sparguthaben; sie geht unter anderem an Personen, die mit dem Verstorbenen in den letzten fünf Jahren bis zum Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hatten.