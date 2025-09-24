Kaufpreis zu niedrig

«Der ungerechtfertigt niedrige Kaufpreis spiegelt unserer Ansicht nach den vorübergehenden Pessimismus der Anleger wider, der auf die vergangenen Herausforderungen des Unternehmens zurückzuführen ist», so Broadwood weiter. Sie glaubten aber, dass diese Herausforderungen unüberwindbar und auch nicht von Dauer sein werden. «Wir sind überzeugt, dass Staar den Aktionären einen Wert bieten kann und sollte, der weit über den von Alcon angebotenen 28 US-Dollar pro Aktie liegt.»