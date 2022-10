Es war sein erster grosser Auftritt in der neuen Rolle in den USA, und eigentlich waren die Schuhe etwas gross. Letztes Jahr hatte noch Konzernchef Ralph Hamers den Fireside Chat an der wichtigen "Annual Financials CEO Conference" der Bank of America bestritten, schliesslich waren ja CEOs gefragt. Dieses Jahr vertrat der neue alleinige Wealth-Management-Chef Iqbal Khan die Grossbank – obwohl er noch gar kein CEO ist. Doch der 46-Jährige, von der "Financial Times" jüngst als "extrem ehrgeizig" charakterisiert, meisterte den Auftritt Ende September souverän.