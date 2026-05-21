Bei dem Unglück auf der Strecke von Rio de Janeiro nach Paris waren alle ​228 Menschen an Bord ums Leben ​gekommen. Der Airbus A330 der ​Air France war am 1. Juni 2009 auf dem ‌Flug AF447 über dem Atlantik von den Radarschirmen verschwunden. Ermittler hatten Jahre später festgestellt, dass die Piloten nach dem ​Ausfall ​der vereisten Geschwindigkeitssensoren ⁠falsch reagiert und die Maschine in ​einen Strömungsabriss gesteuert hatten. ⁠Die Anklage hatte sich jedoch auf Versäumnisse ‌der Unternehmen konzentriert. Sie warf ihnen unter anderem mangelhafte Schulung der Piloten und eine unzureichende ‌Reaktion auf ähnliche frühere Vorfälle vor.