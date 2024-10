In dem milliardenschweren Betrugsprozess gegen ihn hatte der zuständige Richter das Strafmass im März auf 25 Jahre festgesetzt. Die Geschworenen hatten es als erwiesen angesehen, dass der für Auftritte in Jeans und T-Shirt sowie für einen markanten Wuschelschopf bekannte Bankman-Fried acht Milliarden Dollar an Kundengeldern aus reiner Gier veruntreut habe, um zu spekulieren und seinen aufwendigen Lebensstil zu finanzieren.