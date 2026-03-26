Die Klägerseite hatte sich in dem Verfahren auf ​das Design der Plattformen und nicht auf deren Inhalte konzentriert. Dies erschwerte es ​den Konzernen, eine Haftung abzuwenden. Im Prozess versuchten die Anwälte zu belegen, dass Meta und Google gezielt Kinder ins Visier genommen und Gewinne über die ‌Sicherheit gestellt hätten. Meta führte die psychischen Probleme der Klägerin dagegen auf ihr schwieriges familiäres Umfeld in der Kindheit zurück. YouTube argumentierte, sie habe die Video-Plattform nur sehr wenig genutzt. Snap und TikTok waren ursprünglich ebenfalls angeklagt, hatten sich jedoch vor Prozessbeginn mit der ​Klägerin auf ​einen Vergleich geeinigt.