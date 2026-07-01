Das zum schwedischen Zahlungsdienstleister Klarna gehörende Unternehmen habe einen Schaden erlitten, da Google seinen eigenen Preisvergleichsdienst über viele Jahre hinweg unrechtmässig bevorzugt habe, begründete das Stockholmer Patent- und Marktgericht am Mittwoch sein Urteil. PriceRunner hatte Google im Jahr 2022 auf rund 2,1 Milliarden Euro verklagt. Der Vorwurf lautete, der US-Suchmaschinenbetreiber habe gegen Kartellrecht verstossen, indem er Suchergebnisse zugunsten seiner eigenen Shopping-Dienste manipuliert habe.
(Reuters)