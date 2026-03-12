Im vergangenen Jahr stiegen die Bruttoprämien des Konzerns um 3,6 Prozent auf 98,1 Milliarden Euro. Im Schaden- und Unfallgeschäft legten sie sogar um 7,6 Prozent auf 36,2 Milliarden Euro zu. Zusätzlich profitierte die Sparte davon, dass sie mit 593 Millionen Euro nur knapp halb so viel für Schäden durch Naturkatastrophen bezahlen musste wie im Vorjahr. Dadurch sprang ihr operativer Gewinn um ein Fünftel auf knapp 3,7 Milliarden Euro nach oben.