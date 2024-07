Gemäss dem ersten, am Dienstag veröffentlichten «European AI Barometer» des Beratungsunternehmens EY haben in der Schweiz bereits 82 Prozent der Arbeitnehmenden KI genutzt. Damit rangiere die Schweiz auf Platz 2 hinter Spanien (84 Prozent). Am anderen Ende liegen die Niederlande (66 Prozent) und Deutschland (67 Prozent). Insgesamt wurden über 4700 Arbeitnehmende in neun europäischen Ländern befragt.