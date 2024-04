Der zweitgrösste Bankkonzern der USA erzielte im Zeitraum Januar bis März einen Nettogewinn von 6,7 Milliarden Dollar nach 8,2 Milliarden Dollar vor Jahresfrist, wie das Geldhaus am Dienstag mitteilte. Der Gewinn je Aktie sank auf 76 Cent von 94 Cent ein Jahr zuvor. Ausserdem hinterliess die Regionalbankenkrise des vergangenen Jahres ihre Spuren in der Bilanz: Zur Aufstockung des Einlagensicherungsfonds, der in der Krise um 16 Milliarden Dollar geschrumpft war, musste die Bank of America 700 Millionen Dollar beitragen. Bei Anlegern kamen die Zahlen nicht gut an - im vorbörslichen Handel gaben die Aktien 1,6 Prozent nach.