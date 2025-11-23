Die Studienergebnisse würden auf einem bevorstehenden wissenschaftlichen Kongress präsentiert, kündigte Bayer weiter an. Die Phase-III-Studie habe ihre primären Wirksamkeits- und Sicherheitsendpunkte erreicht. Eine tägliche Dosis von 50 Milligramm habe im Vergleich zu Placebo das Risiko eines ischämischen Schlaganfalls signifikant reduziert. Angewendet worden sei das Mittel in Kombination mit Thrombozyten-Aggregations-Hemmung. Bei der Behandlung mit Asundexian habe sich kein erhöhtes Risiko schwerer ISTH-Blutungen gezeigt.