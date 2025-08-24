Daten der US-Zensusbehörde zeichnen jedoch ein differenzierteres Bild. Das Bevölkerungswachstum in Staaten wie Texas und Florida findet fast ausschliesslich in Minderheitengemeinschaften statt. «Was wir als wahr wissen, ist, dass das Wachstum fast ausschliesslich in den 'Communities of Color' stattfindet», sagte Kareem Crayton vom Brennan Center for Justice der New York University. «Und das sind genau die Gemeinschaften, deren Einfluss diese Änderungen zu beschneiden versuchen.» Zwar konnten die Republikaner zuletzt bei hispanischen Wählern zulegen, doch Kritiker werfen ihnen vor, den Einfluss dieser Gruppe gezielt zu schwächen. So würden in Texas zwar Wahlkreise mit einer hispanischen Mehrheit geschaffen, diese jedoch durch das Hinzufügen von stark konservativen weissen Wählergruppen für die Republikaner abgesichert.