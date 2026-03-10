Der Spielraum für weitere Rückgänge der Hypothekenzinsen dürfte jedoch angesichts des Nahostkrieges ​begrenzt ​sein. Dieser hat die ⁠Öl- und Benzinpreise in die Höhe ​getrieben, den Inflationsdruck verstärkt und ⁠die Renditen von US-Staatsanleihen erhöht. Hypothekenzinsen orientieren sich an ‌der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen. Der durchschnittliche Zinssatz für das beliebte 30-jährige Festzinsdarlehen lag vorige Woche bei sechs Prozent, ‌wie Daten von Freddie Mac zeigen. Vor ​dem Ausbruch des Nahostkonflikts war er auf durchschnittlich 5,98 Prozent gefallen.