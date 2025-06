Das Geschäft mit neuen Einfamilienhäusern in den USA ist im Mai eingebrochen. Die Verkäufe sackten im Vergleich zum Vormonat um 13,7 Prozent ab: Damit ergab sich ein aufs Jahr hochgerechneter Wert von 623.000, wie das Handelsministerium in Washington am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten 693.000 erwartet, nach abwärts revidiert 722.000 (ursprünglich 743.000) im Vormonat.